Simões Filho: Dois homens são encontrados mortos próximo a BR-324

Dois homens, aidinda não identificados, foram encontrados mortos em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta quinta-feira (13). As vítimas estavam com vários perfurações de tiros e foram encontradas na localidade de Via das Torres, sentido BR-324, por volta das 18h40.

Conforme a Central de Polícia, uma delas estava com as mãos amarradas para trás. Após a confirmação dos óbitos, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo a Polícia, a autoria e a motivação do crime são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela 22ª Delegacia de Polícia.