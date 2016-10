Equipes de saúde orientadas sobre atendimento domiciliar

A Secretaria Municipal de Saúde está orientando as equipes da Atenção Básica sobre os critérios para encaminhamento dos pacientes para o programa do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). A iniciativa visando a desospitalização já vem sendo realizada em Feira de Santana há dois anos e está sendo ampliada em função dos resultados alcançados.

Para tratar da questão, a Secretaria de Saúde realizou reunião com os profissionais da saúde, no auditório da própria secretaria, visando reorganizar o processo de trabalho com as equipes que prestam os cuidados domiciliares na atenção básica.

A assistente social do programa, Suênia Silva França da Silva, informa que os pacientes assistidos pelo SAD são oriundos da Atenção Básica, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), hospitais e também de demandas espontâneas.

A enfermeira coordenadora do programa, Mirella Ribeiro, explica que a promoção da deshospitalização precoce dos pacientes internados na rede SUS de Feira de Santana resulta em evitar a hospitalização desnecessária, otimizando a utilização dos leitos e reduzindo as taxas de reinternação.

Os critérios de inclusão no programa, conforme Mirella Ribeiro, são simples mas necessários de serem seguidos. “O programa destina-se aos usuários que possuem problemas de saúde e dificuldades ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção”, frisou.