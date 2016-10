Sorteio define endereços dos moradores do Bela Vista

Contemplados com o Residencial Bela Vista, do programa Minha Casa, Minha Vida no Parque Tamandarí, já têm endereços definidos de suas futuras moradias. Os apartamentos e blocos foram sorteados pela Caixa Econômica Federal, com a participação da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), na tarde desta quinta-feira, 14.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal seguindo o mesmo padrão já adotado pela Secretaria de Habitação visando assegurar total transparência no processo de contemplação dos beneficiados com o programa de habitação.

Conforme o secretário da Sehab, Sandro Ricardo do Espírito Santo, esta foi a etapa seguinte à pré-seleção e entrega de documentos. “Agora os moradores serão contatados para vistoria dos apartamentos com a construtora, na próxima semana. E, depois deste evento, serão convocados para assinatura de contrato e posterior entrega das chaves dos imóveis”, revelou.

Somente neste empreendimento foram construídos 350 apartamentos destinados às famílias de baixo poder aquisitivo. “É mais um residencial do programa Minha Casa, Minha Vida, realizado pelo Governo Federal em parceria com o Governo Municipal, atendendo à demanda de famílias mais carentes”, informou o secretário.