Brinquedo dos Angolas, sexta e sábado, aborda a capoeira Angola

Feira de Santana sedia na próxima sexta e também no sábado (14 e 15), a quinta edição do Brinquedo dos Angolas, com o tema: “Entretenimento e cultura de aprendizagem na CapoeiraAngola”. O evento é organizado pelo Malungo Centro de Capoeira Angola e pela Malungo Casa de Cultura, coordenada pelo Mestre Bel Pires.



O Brinquedo contará com a presença de alguns dos mais representativos mestres da Bahia e do Brasil e também com estudiosos da Capoeira Angola, como o Treinel Augusto Leal, de Belém do Pará, organizador das atividades do Malungo, na região Norte.



Estão confirmadas as presenças do Mestre Coelho (RJ), Mestre Jogo de Dentro (BA), Duda Carvalho (BA) e Cigano (Santarém – PA). Além dos mestres Virgílio (Ilhéus - BA), de 84 anos, e Felipe (Santo Amaro - BA), 89 anos. Eles são os mestres mais velhos da Bahia e estão entre os mais experientes do Brasil.



A programação será aberta na sexta (14), a partir das 14h20, com uma apresentação sobre a trajetória do Malungo. Em seguida teremos oficinas de Capoeira Angola e Partitura de Berimbau. Teremos ainda a exposição Beleza Black, com Flávia Sacramento e Andrea Black. Uma roda decapoeira com mestres e convidados encerra as atividades do dia.



O sábado (15) começa com um Bate-Papo com o Mestre Virgílio, no Café Negaça, às 8 horas. A programação prossegue com oficina de Capoeira Angola, almoço no Botekim Tematic Bar, roda de encerramento e confraternização com a participação do cantor e compositor Gilsam e de outros artistas.



As atividades serão realizadas no Malungo Casa de Cultura, na Rua Barra dos Bandeirantes, nº 854, bairro João Paulo II. Seguindo pela Fraga Maia, lateral do Armazém Supermercado. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: 75 99263-0845 e 9913-9376.