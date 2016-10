Peças serão apresentadas neste sábado

Os espetáculos Chapeuzinho Vermelho e As Aventuras de Dom Quixote vão ser encenados neste sábado, no Teatro Margarida Ribeiro (Capuchinhos). As apresentações são abertas ao público que pode conferir as peças no seguintes horários: a primeira, às 10:00, e a segunda, às 16:00.

A iniciativa é do Grupo de Teatro La Barraca, com adaptação do diretor de teatro Francisco Silva. As senhas para os espetáculos vão ser distribuídas ao público meia hora antes dos horários