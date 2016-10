A confissão de José Carneiro, o MP, e os tempos estranhos

Não sei se resultado da longa permanência no poder, ou do abuso continuado do gesto que acabou por lhe dar tanta naturalidade, mas o fato é que os vereadores de Feira parecem ter perdido o senso e a razão. Depois que David Neto, ressentido, denunciou que vereadores tinham até 300 cargos na máquina pública, agora, foi a vez de José Carneiro, de forma espantosa, confessar que tem 70 cargos na Prefeitura e vincular os votos, diretamente, a eleição.

Ele disse que gostaria de ter mais: “Gostaria muito, porque aí minha votação sem dúvida seria mais expressiva”.

Como se não bastasse emendou:

“Colocamos lá pessoas além de capacitadas para exercer a função, pessoas também que sem dúvida contribuíram com nosso mandato, com nossa eleição"

E acha que o abuso é não só legal, como obrigatório:

Ele justifica: “Nós que fazemos parte da base do governo, acho que merecemos sim ser contemplados com algumas indicações. Não vejo nada demais nisso”.

Exceto se estivermos vivendo em Marte o uso da máquina pública com fins eleitorais se constitui crime. A confissão pública e espontânea torna imperativo explicações ao Ministério Público que não tem como se esquivar de pedido de esclarecimentos

Estamos vivendo tempos estranhos.