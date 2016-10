Domingo Tem Teatro apresenta Meu quintal

O Projeto Domingo Tem Teatro festeja o mês das crianças com o espetáculo “Meu Quintal”, do Grupo ViaPalco de Salvador que se apresenta nesse domingo (16) às 10h30 no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA.

Com direção de João Lima, o espetáculo narra à história de um grupo de crianças que se encontram num quintal e com um pouco de imaginação, alguns objetos e muita criatividade se divertem com as brincadeiras tradicionais e populares do imaginário infantil, além de muitas brincadeiras inventadas por elas mesmas, mostrando que brincar sem a utilização de brinquedos convencionais pode ser uma incrível viagem.

MEU QUINTAL é um espetáculo que resgata a alegria e riqueza das brincadeiras infantis de antigamente.

Coerente com seu conteúdo, que fala da possibilidade de brincar sem brinquedos sofisticados e com poucos recursos, o espetáculo segue o mesmo princípio de simplicidade e despojamento dos recursos técnicos teatrais, colocando o trabalho do ator em primeiro plano.

O Viapalco é um grupo integrante da Cooperativa Baiana de Teatro de Salvador que iniciou suas atividades no ano de 1998 e desde então é dirigido por João Lima, premiado diretor do teatro baiano. Desenvolver um trabalho de exploração e pesquisa de diversas técnicas e linguagens teatrais sempre foi a tônica do grupo, bem como a criação coletiva dos textos encenados. Em 2016 o grupo comemora 18 anos de atividade.

E a diversão para a garotada nesse domingo no teatro do CUCA, 16, vai muito além do palco. A partir das 9h o Museu Regional de Arte e o espaço de Diversão do Domingo Tem Teatro estarão abertos e o público já poderá aproveitar as diversas atividades artísticas que acontecem antes da apresentação do espetáculo “Meu Quintal”.

Na visita ao Museu todos são convidados a apreciar as Exposições: “Os Mundos Possíveis” de Galeano e “Neo Fovismo” de Vivaldo Lima. A ação “Especial Dia das Crianças” contará ainda com visitação Monitorada das obras, Oficina Artística: “Moças” – Com a artista Paula Gesteira, Contação de estória: “Boneca Iorubana” – Com Flávia Carneiro, Mostra de máscaras e bonecos teatrais do artista José Arcanjo, Mostra de pinturas com reaproveitamento de materiais com artista o Luciano dos Anjos, Música e poesia no museu com Allana Lettícia, Carol Sá e convidados.

O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 12 anos e nessa edição o Domingo Tem Teatro tem patrocínio da Pererê e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Para quem quer se tornar um fã do Domingo Tem Teatro, criança ou adulto, a dica é fazer a carteirinha de SÓCIO DO DOMINGO TEM TEATRO que pode ser feita aos domingos no horário das 09h00 às 12h30 ou pela internet através do e-mail: domingotemteatro@gmail .com .