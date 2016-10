Aulas na Uefs serão retomadas na segunda-feira

A Uefs divulgou nota oficial no início da noite desta sexta-feira, informando que conseguiu fechar negociações que garantem o retorno das aulas, a partir de segunda-feira (17). As aulas ficaram suspensas ontem e hoje, em função da paralisação de vigilantes e pessoal de limpeza, que cobram salários atrasados.

VEJA ABAIXO A ÍNTEGRA DA NOTA

Nota da Administração Central

A Universidade Estadual de Feira de Santana informa que depois de exaustivas ações no sentindo de garantir o pagamento aos serviços terceirizados da vigilância e tratativas com a categoria para o breve retorno às atividades, se chegou a esse entendimento no fim da tarde de hoje, 14 de outubro. Desta forma, o expediente será normalizado na segunda-feira (17).

A Administração Central esclarece que o enfrentamento para continuar garantindo o funcionamento da universidade com a qualidade que sempre lhe foi peculiar permanece ativo.