Dupla acusada de estuprar e tentar matar adolescente é presa

Os acusados e estuprar e tentar assassinar uma adolescente de 17 anos, Heverton da Silva Santos, de 19 anos, e Ueleson Bastos Santos de Oliveira, o Tiro, 21, foram conduzidos, na quinta-feira (13), à 18ª Delegacia Territorial (DT), de Camaçari, por uma guarnição do 12º Batalhã da Polícia Militar (BPM).

Segundo informações da Polícia Civil, na última quarta-feira (12), feriado, a adolescente saiu de sua residência, no bairro do Phoc 2, no início da tarde, para tomar banho num rio, acompanhada da dupla.A jovem não retornou para casa, sendo encontrada desacordada num matagal, já na manhã de quinta-feira, apresentando vários cortes de facão pelo corpo, provocados pelos estupradores.

A guarnição do 12º BPM socorreu a vítima para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde ela permanece internada. Segundo a polícia, foi a jovem quem informou aos PMs os nomes e endereços dos responsáveis pelo estupro, que são seus vizinhos.

Na 18ª DT/Camaçari, Heverton e Ueleson foram autuados em flagrante por estupro e tentativa de homicídio, sendo encaminhados à carceragem daquela unidade, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles não possuem antecedentes criminais, mas admitiram que são usuários de drogas.