Homens fortemente armados assaltam banco em Salvador

Uma agência do Banco do Brasil foi assaltada por homens fortemente armados na tarde de sexta-feira (14), no bairro do Canela, em Salvador. As informações são da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O crime aconteceu por volta das 15h na Avenida Araújo Pinho. Não houve feridos. Segundo a SSP, cerca de seis suspeitos participaram da ação e fugiram em seguida em um carro de cor preta, em direção ao Vale do Canela.Conforme a SSP, clientes que estavam no estabelecimento bancário tiveram pertences, como joias e celulares, roubados. Ainda não há informações se os suspeitos conseguiram levar dinheiro da agência.

A Secretaria da Segurança informou que guarnições da Companhia de Emprego Tático Operacional, do 18º Batalhão da Polícia Militar e equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) realizam buscas na cidade, na tentiva de capturar os suspeitos. Aeronaves do Grupamento Aéreo da PM (Graer) também fazem varredura na região.

Através de nota, a SSP afirmou que trechos das filmagens do sistema de câmeras da agência assaltada já estão sendo analisados pela polícia. Ainda segundo a Secretaria, o material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para que possa ser melhorado e, desta forma, ajudar na identificação dos criminosos.

A nota da SSP ainda diz que um veículo modelo Doblô, cor branca, foi abandonado no Engenho Velho da Federação, no final da tarde, e a polícia trabalha com a hipótese dele ter sido utilizado pelos criminosos. A SSP afirma que no parabrisa do veículo é possível notar uma perfuração, semelhante à produzida por disparo de arma de fogo. O veículo passará por perícia.

A SSP informou que quem tiver informações sobre a localização dos suspeitos pode entrar em contato com a polícia pelo Disque Denúncia da SSP ( 71 3235-0000).