Flica pode ultrapassar Paraty e ser a maior festa literária do país, diz secretário

O secretário de Cultura, Jorge Portugal, em entrevista ao Tribuna Feirense, durante a 6ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), fez uma avaliação positiva do evento que segue até domingo (16).

Ele acredita que, no máximo em três anos, a Flica se tornará o maior evento literário do país, ultrapassando a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro.

“Já temos um público maior que o evento de 2015, eu chamei ano passado de Flicaça, esse ano está ainda melhor. É um grande evento que, na sua 6ª edição já é a segunda maior festa literária do país. Isso aconteceu de forma muito rápida. Daqui há dois ou três anos, temos chances de ultrapassar Paraty, charme por charme, Cachoeira é mais bonita”.

Desenvolvimento econômico

O secretário afirma que o desenvolvimento gerado pela Flica não beneficia apenas Cachoeira, mas também os municípios vizinhos.

“Só vemos a superfície do evento, a questão da literatura, da palavra. Há um lado de desenvolvimento que toca profundamente a cidade. As pessoas reservam pousadas até em Cruz das Almas, pois Cachoeira só não comporta mais. Melhor, desde o segundo ano o público é muito maior que o esperado”.