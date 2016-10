Agência bancária fica destruída após explosão no sul da Bahia

Uma agência do Banco do Brasil da cidade de Camamu, baixo sul do estado, foi alvo de explosão na madrugada deste sábado (15), de acordo com a Polícia Civil. O ataque ocorreu por volta das 3h, próximo a estabelecimentos comerciais do município.

A agência teve portas de vidro quebradas e ficou parcialmente destruída com a explosão. De acordo com a polícia, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre os suspeitos do crime e acerca do que foi levado da agência.

Segundo o Sindicato dos Bancários, foram registrados oito ataques a agências bancárias neste mês de outubro na Bahia. Entre os crimes, estão uma tentativa de arrombamento, um assalto e seis explosões. As informações são do G1 Bahia.