Passageira morre e bebê fica ferida em capotamento de carro na Bahia

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um capotamento no final da tarde de sexta-feira (14), na BR-030, no trecho entre as cidades de Brumado e Sussuarana, no sudoeste da Bahia.

O acidente ocorreu por volta das 16h30, no km 338 da rodovia. Não há informações sobre o motivo do capotamento. A motorista de 53 anos ficou ferida gravemente.

Uma menina de um ano e outra passageira tiveram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Brumado. O corpo da passageira que morreu foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras. As informações são do G1.