Horário de Verão: confira alterações no funcionamento de serviços na Bahia

De fora do horário de verão pelo quinto ano consecutivo, a Bahia terá alterações nos horários de funcionamento de alguns serviços por causa da mudança em 10 outros estados e no Distrito Federal, que entra em vigor a partir de meia-noite deste sábado (15).

As agências bancárias irão abrir e fechar uma hora antes no interior do estado. Já em Salvador e cidades da Região Metropolitana, o horário de funcionamento não será alterado.

Nas Casas Lotéricas da Caixa, o funcionamento será normal. Entretanto, as apostas vão obedecer o horário de Brasília, sendo encerradas uma hora antes.

Os voos com saídas dos estados do Norte e do Nordeste não sofrerão alterações, uma vez que as passagens aéreas irão respeitar o horário de local e origem. Para evitar dúvidas e confusões, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recomenda que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas.

As agências do Correio não terão funcionamento alterado pelo horário de verão. Os estabelecimentos irão abrir das 9h às 17h, de segunda a sexta.

Segundo a empresa, em Salvador e Feira de Santana o horário limite para as postagens de objetos será antecipado em uma hora.