Homem é preso com submetralhadora e objetos roubados em Feira de Santana

Um homem identificado como Alan Silva Sena foi preso, em Feira de Santana, após uma denúncia anônima. Com o suspeito, a Polícia Militar encontrou uma submetralhadora americana AMT 17104, com 43 munições de 600g de uma substância aparentando ser cocaína, três celulares, uma balança de precisão e documentos pertences a terceiros, que foram apreendidos.

A ação aconteceu na noite dessa sexta-feira (14), durante diligências e abordagens no bairro Asa Branca, realizadas para apurar a denúncia. Alan e todo material apreendido, foram apresentados no Complexo Policial de Feira de Santana, no Bairro Sobradinho.

A prisão foi efetuada pela guarnição de serviço do Geto 4 rodas, pelotão de emprego tático da 65ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).