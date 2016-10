Pai e três filhos morrem em confronto com a PM em Brumado, na Bahia

Quatro homens da mesma família morreram na manhã deste sábado (15) em um confronto com policiais militares na cidade de Brumado, sudoeste da Bahia. De acordo com a PM, a situação aconteceu por volta das 6h, quando agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPESudoeste) e da 34ª CIPM estiveram no bairro São Jorge para cumprir mandados de busca e apreensão e foram recebidos a tiros.

Conforme a PM, os suspeitos eram pai, de 59 anos, e filhos, de 25, 27 e 29 anos. Segundo a polícia, os quatro já tinham passagem pela polícia e os agentes foram ao local para apreender armas, drogas e também prender integrantes de ma quadrilha da região.

Os mandados de busca e apreensão expedido pela Justiça tinha com alvo a casa nº 137, que fica na Rua Santa Madalena. A PM informou que os quatros homens baleados chegaram a ser levados pelos policiais para um hospital da cidade, onde os óbitos foram constatados.

Com os suspeitos, segundo a Polícia Militar, foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, 56 munições intactas e 11 deflagradas. O material foi encaminhado para a Delegacia de Brumado. Os corpos dos suspeitos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).