Escritora questiona impasse sobre literatura negra em debate na Flica

Os escritores Conceição Evaristo e Alex Simões participaram de um bate-papo sobre literatura negra contemporânea e suas influências na terceira mesa deste sábado (15), na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), realizada no Recôncavo Baiano. Intitulada “As Águas dos Contrassonetos e os Olhos da Vândala Insubmissão”, em alusão a títulos de trabalhos realizados pelos dois autores, a mesa foi mediada pela poeta baiana Lívia Natália.

Durante o encontro, os convidados responderam a perguntas do público e falaram sobre os processos de criação de suas obras e personagens.

Uma das principais expoentes da literatura Brasileira e Afro-brasileira, Conceição é natural de Minas Gerais e sua produção abarca poesia, contos, romances e ensaios literário, em que aborda assuntos relacionados à educação, gênero e relações étnicas na sociedade brasileira. Já Alex Simões é poeta e escritor soteropolitano e trata, em seus trabalhos, sobretudo questões raciais e de gênero.

Questionada sobre se de fato existiria uma literatura que se pudesse chamar de negra, Conceição afirmou não entender porque isso ainda é objeto de "impasse".

"Para se pensar literatura negra, é preciso pensar nas forças extra literais. Hoje, se reconhece a existência de uma música negra e se percebe toda a influência da cultura histórica negra na música brasileira.

Também não temos dificuldade em falar de uma culinária negra. Mas por que, no campo da literatura, ainda há impasse sobre a existência de uma literatura negra? A literatura foi sempre vista, publicada e definida pelas classes hegemônicas. Então, até hoje se tem a ideia de que esse processo da escrita tenha um lugar nessa classe própria. Acredito que seja por isso. Mas por que não acreditar que a experiência do sujeito negro possa ser um diferencial dessa produção de texto? Por que podemos pensar numa literatura judaica e não numa literatura negra?", questionou a autora.

Já Alex Simões, destacou que, para além de discutir a existência ou não de uma literatura negra, é preciso falar sobre preconceitos. "O caráter restritivo de um adjetivo, como literatura negra ou hospital infantil, por exemplo, não necessariamente afeta um substantivo no caso da literatura. Outra questão é que, no meu caso especificamente, sou negro e falo de questões que de negros e homossexuais, por também ser gay. Interessa a mim pensar nos campos extra literários. Falar de questões importantes. O problema nao é que a pessoa esteja falando de feminino ou nego. O problema é ainda existir, de forma crescente, o racismo, a homofobia o machismo. Isso é problema", afirmou.

Conceição também falou que suas experiências como negra também a influenciam na forma de escrever e sobretudo de falar sobre as mulheres, já que viveu "rodeada de mulheres". "Não tenho nenhuma dificuldade em falar que minhas experiências contaminam profundamente o meu texto e o fato de eu optar por trabalhar com determinadas palavras, sejam de origem africanas ou mesmo o português arcaico que ainda muito se fala no interior de Minas, onde vivi.

Para responder a um questionamento do público, os autores falaram sobre como escrevem e quais suas influências.

Conceição disse que o escritor é, acima de tudo, um "fofoqueiro". "A gente sempre fica de olho no que acontece ao nosso redor, nas coisas, nas pessoas, no que dizem. Tudo isso pode ser um gancho para um novo texto. Adoro histórias alheias e fico sempre ligada. As pessoas me contam histórias eu eu fico viajando e falo comigo mesmo que isso pode resultar num novo texto. Além disso, eu nao canto e nem danço, mas assistir a um espetaculo de dança pode também provocar a minha escrita. Sobre escrever, não sou de escrever todo dia. Mas quando o faço, gosto de selecionar a dedo as palavras, ler alto para ouvir meu próprio texto", disse.

Alex, por sua vez, disse que não gosta de fofoca e, após os risos da plateia, disse que também observa o que as pessoas fazem e que isso para ele também podem abrir novos caminhos para novas investidas textuais. O autor também falou sobre como a cidade de Salvador, e mais precisamente o bairro onde foi criado, Fazenda Grande do Retiro, o influenciam na hora de escrever.

"Sou muito interessado por poesia. escrevo todos os dias. Eu presto atenção ao que as pessaos falam, seja no ônibus ou na rua, mas não fico querendo saber no que é que vai dar. Fico imaginando como seria o restante de uma conversa, por exemplo, ou como poderia ser. Com relação a Salvador, trata-se da cidade onde eu passei os meus 43 anos de vida. Morei fora do país por três anos, mas sou daqui. Salvador é meu lugar de origem, minha cultura. Com Salvador, tenho relação de amor e ódio. Por um lado, é uma cidade extremamente racista e essas questões me atravessam. Por outro lado, sou fascinado também", afirmou.

Os autores ainda falaram sobre a relação da poesia com a militância negra, também com base em uma pergunta feita pelo público. "Fui contaminada por todas as mulheres que passaram por minha vida, sejam da minha família ou não. Sao os discursos dessas mulheres que me formaram, nao foi a escola ou a faculdade de letras, ou mestrado e doutorado. Chego onde cheguei pela ação dessas mulheres. O meu texto sem sombas de duvida vai ecoar na luta dessas mulheres que foram exemplares para mim", afirmou.

"A poesia que escrevo tem a ver, como já mencionei, com olhar de negro e gay. Tenho 43 anos e sou de uma geração que lutou no campo das ideias contra uma esquerda facista que tendia a separar as pessoas por classes e gênero. Sou de bairro de miltancia negra e de um geração que teve q resolver isso no discurso. E isso está na minha poesia", afirmou.

Ao final, os autores recitaram poesias para o público, que aplaudiu de pé. Depois, ambos distribuíram autógrafos para os fãs que lotaram o Convento do Carmo. As informações são do G1.