Começa neste domingo a Copa dos Bairros em Feira de Santana

Com a participação de 64 times, vai começar neste domingo, 16, o maior campeonato de futebol amador do Brasil, a Copa de Bairros de Feira de Santana. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, através do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

O evento de futebol contará com mais de dois mil jogadores inscritos, cerca de duzentos dirigentes, 70 árbitros e uma equipe de trabalho composta por 28 pessoas.

O diretor do Departamento de Esportes, Emerson Britto, garante que está tudo pronto. "Desde o início do ano estamos trabalhando na organização, agora é só a bola rolar e começar a festa".

Os 64 jogos da primeira fase acontecerão a partir desse domingo nos campos do Caíque no Feira 7, Beira Riacho da Rua Nova, Vila Olímpica, Baraúnas, Labomboneira do Caseb, Viveiros, Estação Nova e Campo do Jaime no Sítio Matias.

"O que mais nos deixa satisfeitos, além da competição de alto nível é ver o comércio informal acontecer nas praças de jogos como o vendedor de água, de churrasquinho, da cerveja, da pipoca, do picolé tirarem o sustento a partir dali", destaca o secretário de Cultura, Rafael Pinto Cordeiro.

"Existe aquecimento no comércio formal por conta da competição, são lojas de materiais esportivos que aumentam suas vendas, além dos bares, restaurantes e supermercados nos bairros por conta do grande movimento", completa.

A expectativa é de dois mil presentes em cada campo de jogo. "Pois não deixa de ser um lazer para toda a família", observa Emerson.