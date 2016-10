Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 33 milhões; veja as dezenas sorteadas

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas sorteadas na Mega-Sena, que agora deve pagar R$ 33 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 1.866. As dezenas sorteadas foram: 14 - 17 - 36 - 38 - 44 - 60.

O sorteio foi realizado neste sábado (15) no "Caminhão da Sorte", que está em Piripiri (PI). É o quarto concurso seguido que acumula.

Segundo a Caixa, 129 apostadores acertaram a Quina, ganhando o prêmio de R$ 20.175,94. Outras 6.185 acertaram a Quadra, ganhando R$ 601,15.

A última vez que a Mega teve ganhadores foi no concurso 1.862. Duas apostas, ambas feitas em Belo Horizonte, apresentaram os seis números e dividiram o prêmio de R$ 5.830.364,24.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 de possibilidades.