WhatsApp para Android recebe emojis que mudam de tamanho

O WhatsApp para Android passou a enviar e receber emojis em tamanho maior, desde a atualização do último sábado (15). A novidade, que já havia sido notada por usuários da versão beta do mensageiro, faz com que as "carinhas" enviadas sozinhas, ou seja, sem qualquer outro caractere acompanhando, apareçam grandes, semelhante ao que ocorria com a figura de coração no aplicativo.

O tamanho dos emojis varia de acordo com a quantidade de figuras enviadas sozinhas em uma mesma mensagem. Por exemplo, se utilizar apenas uma, ela será maior do que quando o usuário utilizar duas, e assim por diante. A partir de quatro figurinhas, o tamanho permanece igual ao de emoticons enviados juntamente com texto.

Para não mudar o tamanho do emoji, basta colocar um espaço entre eles ou escrever qualquer texto. O famoso emoji de coração é o único que continua a aparecer de forma gigante e pulsando quando enviado sozinho.