Fumei muita maconha e nunca tive problema, diz atriz global

Betty Faria não usou meias palavras durante participação no "Programa com Bial", no GNT, que vai ao ar neste domingo (16). Ao ser questionada sobre o uso de drogas, a veterana atriz, de 75 anos, contou que já fumou maconha em inúmeras ocasiões.

"Eu não acho maconha droga. Acho que não tem efeito nenhum. É uma mentira dizer que mexe com memória, porque eu fumei muita maconha e nunca tive problema de memória", garantiu

E alfinetou: "E minhas colegas que tomam remédio para dormir, na hora de gravar não sabem o texto".

A artista também deixou claro que não concorda com a posição do país em proibir o uso do entorpecente: "Brasil é uma coisa hipócrita!"

Já ao ser questionada se alguma vez se viciou na droga, a famosa assegurou: "Não vicia nada. Maconha não vicia!"