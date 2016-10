Polícia prende falsa médica que atuava há quatro meses em Canudos

Policiais militares prenderam na noite do último sábado (15), Éricka Ferreira de Melo, de 31 anos, acusada de atuar ilegalmente como médica no município de Canudos, cidade a 373 km de Salvador. Segundo o delegado titular da Delegacia de Euclides da Cunha, Paulo Jason, ela usava o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) de uma profissional da capital baiana, que tem o mesmo nome “Éricka”.

"A médica de Salvador nos ligou para fazer a denuncia, pedimos uma copia do RG dela e fomos até o hospital de Canudos onde confirmamos o crime e prendemos a falsa médica", afirmou o delegado, em entrevista ao jornal A TARDE. "Ela é de Minas Gerais, disse que se formou na Bolívia e que está na Bahia a 4 meses", contou o delegado.

A mulher foi encaminhada para a delegacia em Euclides da Cunha, onde ficará à disposição da Justiça após ser autuada por exercício ilegal da medicina e por falsa identidade.