Flica é encerrada com homenagem a escritores independentes

Uma homenagem a sete poetas independentes baianos e de outras cidades do país marcou o quarto e último dia da Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), na manhã deste domingo (16). O tributo foi realizado durante o evento intitulado "Caruru dos 7 Poetas", que acontece há dez anos em Cachoeira, organizado pela ONG Casa de Barro, e que levou poesia e música ao público presente no Convento do Carmo.

Foi a primeira vez que a Flica abriu espaço para a realização de outro evento dentro da sua sua

programação. A Flica 2016 foi encerrada com a homenagem, ao invés de uma mesa com debate entre autores, como ocorreu nos anos anteriores.

O "Caruru" mescla literatura e cultura religiosa afro-brasileira e faz referência aos santos católicos São Cosme e São Damião. O evento, que esse ano chega à sua 12ª edição, sempre promove o encontro de poetas locais, nacionais e internacionais para que possam recitar versos e celebrar a cultura e arte literária.

Os escritores homenageados foram Bárbara Uila (autora de livros como "Pelas Barbaras do Profeta" e "Rosa dos Ventos"), Camillo César Alvarenga (natural de São Félix e autor do livro de poemas “Scombros”), Deisiane Barbosa (autora de “Cartas à Tereza: Fragmentos de Uma Correspondência Incompleta”), Ebomi Cici (carioca contadora de histórias e uma das autoras de “Cozinhando História(s)”), Fábio Haendel (autor de "O Dono do Tempo" e "Nuvens"), Giselli Oliveira (uma das integrantes da "Coletânea Canoas do Paraguaçu", antologia reunida em torno de uma imagem da poesia baiana e de sua identidade) e Herculano Neto (nascido em Santo Amaro da Purificação e autor de livros como “Cinema” e “A Casa da Árvore”).

Cada um dos poetas falou sobre suas trajetórias de vida e influências e recitou poesias, que arrancaram aplausos do público. Crianças que estavam na plateia também subiram no palco para recitar poemas.

Antes disso, as também poetas e cantadeiras Jocélia Fonseca, Lutigarde Oliveira e Clea Barbosa, que formam o grupo Importuno Poetico, de Salvador, cantaram para o público e recitaram poesias de José Carlos Oliveira, Conceição Evaristo e Elisa Lucinda.

Ebomi Cici, chamada carinhosamente de Vovó Cici, contou histórias, entre elas a do caruru, principal comida servida na Bahia no dia de São Cosme e Damião, associados aos orixás Ibejis no candomblé. Em seguida, todos os autores comeram caruru no palco do Convento do Carmo enquanto livros de poesias assinados por eles foram sorteados para o público. Com um pandeiro, Vovó Cici ainda tocou, cantou e convidou a plateia para dançar.

Os autores homenageados aproveitaram a oportunidade para elogiar a abertura de espaço para escritores independentes na Festa Literária.

"É muito importante que a Flica dê espaço não apenas para os autores já consagrados e ligados a grandes editoras. É importante colocar em evidência esses nomes de autores que estão em início de carreira, em geral à margem da grande mídia e de grandes meios de distribuição. O diálogo que se faz da literatura com as outras artes e com a religião, como se viu hoje, transformam esse panorama. Isso abre novas possibilidades. Espero que isso permanece nos próximos anos, com o Caruru ou outras atividades e manifestações locais que permitam aos novos escritores ter visibilidade e levar adiante a sua arte e literatura", destacou Camilo César Alvarenga. As informações são do G1.