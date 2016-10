Mulher pula de passarela para fugir de assalto na Avenida Paralela

Uma mulher pulou da passarela próxima ao Extra da Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, para tentar fugir de um assalto ocorrido na manhã deste domingo (16). De acordo com testemunhas, por volta das 9h50, um homem tentou abordá-la e, para fugir, ela acabou pulando da passarela e caindo na pista no sentido Centro. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para o local para atender a vítima, que apresentava escoriações e machucados nas pernas.

Durante o atendimento da moça, o trânsito na pista principal da Paralela foi bloqueado e redirecionado para a via anexa para não atrapalhar o resgate. O suspeito de ter realizado o assalto fugiu do local e não foi encontrado por policiais que atuavam na região. A vítima foi levada para uma unidade médica mais próxima.