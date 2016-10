Vendedor de água assassinado na Lagoa Grande

Um homem foi assassinado por volta das 12h20 deste domingo (16), na Avenida Eduardo Fróes da Mota (Avenida de Contorno), na área da Lagoa Grande, no bairro Rocinha, em Feira de Santana.

Segundo informações obtidas pela polícia, Luis Nascimento dos Santos, 28 anos, estava vendendo água no local quando dois homens armados em uma motocicleta Bros, cor vermelha, se aproximaram e efetuaram os disparos.

A vítima morreu no local. Luis Residia na Rua C, residencial Rio São Francisco, no bairro Mangabeira.

A Polícia Militar e a equipe da Delegacia de Homicídios, juntamente com peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local. Até o momento a autoria e o motivo do assassinato são desconhecidos.