Vitória perde e entra na zona do rebaixamento

Time desperdiçou dois pênaltis contra o Sport

O Vitória voltou para a zona de rebaixamento da série A, do Campeonato Brasileiro, depois da segunda derrota seguida na competição. Neste domingo, o rubro-negro perdeu por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

Mais de 24 mil torcedores foram ao estádio e viram Diego Souza fazer o único gol do jogo, logo nos primeiros minutos. E viram a incapacidade dos atacantes do time baiano que perderam duas chances reais de empatar e até de virar o placar.

Na primeira chance, Zé Love cobrou um pênalti e o goleiro Magrão defendeu sem muita dificuldade. O inacreditável foi que, poucos minutos depois, um novo pênalti foi marcado para o Vitória. Kieza fez a cobrança e chutou na trave.

Agora, em décimo sétimo lugar, o Vitória está entre os quatros time que são rebaixados para a segunda divisão em 2017. O próximo jogo vai ser em casa: o time pega o Cruzeiro, dentro do Barradão.

Ficha técnica

SPORT

Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Paulo Roberto, Rithely, Diego Souza e Everton Felipe (Apodi); Rogério (Vinícius Araújo) e Rodney Wallace (Neto Moura). Técnico: Daniel Paulista

VITÓRIA

Fernando Miguel, Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Euller; Amaral, Marcelo, Tiago Real (Vander) e Cárdenas; Kieza e Zé Love (Alípio). Técnico: Argel Fucks

Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife

Horário: às 18h30 (Recife)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Marcio Soares Maciel (ambos de GO).

Gols: Diego Souza (Aos 5 do primeiro tempo)

Cartões amarelos: Matheus Ferraz (Sport); Amaral, Zé Love, Kanu e Marcelo (Vitória)

Público: 24138

Renda: R$ 144.790,00