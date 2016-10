Copa Governador: Flu de Feira elimina Teixeira e Jacuipense arranca empate com o Jacobina

A Copa Governador do Estado encerrou sua segunda rodada neste domingo (16). Duas partidas foram realizadas, e já teve time eliminado. No Joia da Princesa, pelo grupo 2, o Fluminense de Feira bateu o Teixeira de Freitas por 1 a 0 e eliminou o Portela do campeonato de forma antecipada; o Touro é o segundo na chave, com quatro pontos conquistados.

No José Rocha, pelo grupo 1, o Jacobina ficou no empate por 1 a 1 contra o Jacuipense. Ambas as equipes têm chances de se classificar para a próxima fase. O Leão do Sisal tem dois pontos, na terceira posição, enquanto o Jegue da Chapada possui quatro pontos, na segunda colocação.