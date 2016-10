Ônibus com evangélicos cai em ribanceira e deixa 24 pessoas feridas na BR-324

Um acidente com um ônibus que transportava um grupo de evangélicos deixou 24 feridas na noite de sábado (15), por volta das 23h40, na BR-324, trecho do município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do KM-591 da rodovia.

Um defeito mecânico teria feito o motorista perder o controle do veículo, que saiu da pista e desceu uma ribanceira ao lado da via. Ainda segundo a PRF, os feridos foram socorridos por unidades do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), e encaminhados para o Hospital de Candeias e o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O ônibus foi retirado na manhã deste domingo (16), por volta das 12h, pela concessionária Viabahia, que administra a rodovia.