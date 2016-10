PM morre em acidente de carro a caminho do casamento da filha

O sargento da reserva da Polícia Militar, Antônio Santos da Silva, de 51 anos, morreu a caminho do casamento da filha, em uma colisão envolvendo dois carros, na BR-030, altura do município de Malhada de Pedras, sudoeste da Bahia, na tarde de sábado (15). O filho do sargento, Rafael Silva Santos, de 27 anos, que estava com ele no veículo, também morreu no acidente.

Segundo a Polícia Militar, uma cunhada do sargento, que estava no veículo, e outras duas pessoas que estavam no outro carro ficaram feridas. A cunhada do sargento Antônio Santos da Silva sofreu escoriações e foi socorrida para um hospital da região, mas não corre risco de morte. De acordo com a 2ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Vitória da Conquista, os ocupantes do outro veículo, identificados como José dos Santos Meira, de 45 anos, e Adine Cunha Soares, de 36, foram encaminhados com ferimentos graves ao Hospital Magalhães Neto, em Brumado.

A PM ainda destacou que o acidente ocorreu depois que um dos pneus do carro em que o sargento viajava estourou. O PM, que estava no volante, perdeu o controle do veículo, que capotou. A PRE não tinha informações sobre se a colisão com o outro carro ocorreu antes ou depois do capotamento.

Ainda conforme a Polícia Militar, o sepultamento do PM e do filho está marcado para as 17h de domingo (16), no Cemitério Parque Cidade, em Vitória da Conquista.