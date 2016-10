Vestidos de palhaço, dois jovens são presos após aterrorizar pessoas em Juazeiro

Vestidos de palhaço e portando um machado, dois jovens foram detidos na madrugada deste domingo (16) em Juazeiro ao tentar assustar pessoas que estavam no entorno da Avenida Flaviano Guimarães. Segundo informações do site Petrolina em Destaque, o Centro Integrado de Comunicação da Polícia Militar (Cicom) da região recebeu diversas denúncias de que um palhaço estava assustando pessoas no local, atuando próximo ao campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e ao terminal de ônibus da cidade.

Viaturas realizaram buscas na região e flagraram os rapazes no momento em que corriam atrás de um homem com um machado. Para deter os suspeitos, os policiais dispararam balas de borracha – um deles foi atingido. Os jovens, cujas identidades não foram divulgadas, foram encaminhados à delegacia, onde prestaram depoimento. O pai de um dos rapazes relatou que eles estavam filmando “pegadinhas” para divulgar no YouTube. Após a aparição de “palhaços sinistros” nos Estados Unidos e em Londres nas últimas semanas, moradores de São Paulo e do Tocantins também relataram tê-los visto.