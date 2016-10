Horário de verão: confira o funcionamento dos bancos em Feira de Santana

Devido ao horário verão, os bancos em Feira de Santana funcionarão da seguinte forma: Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal das 10h às 15h e o Bradesco, Santander e Itaú das 9h às 15h, segundo informou ao Acorda Cidade, o diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, Edmilson Cerqueira.

O horário de verão que começou na meia-noite de domingo (16) terminará no dia 19 de fevereiro de 2017, atinge 11 unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo.

A mudança é para aproveitar melhor a luminosidade do dia nesta época do ano, reduzindo o consumo de energia nos horários de pico e evitando o uso de energia gerada por termelétricas, que é mais cara e mais poluente do que a gerada pelas hidrelétricas.