Bahia elege 552 vereadoras e 56 prefeitas nas eleições deste ano

De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), dos 4.948 candidatos eleitos no estado no primeiro turno das eleições municipais deste ano, 608 - 12% do total - são mulheres, sendo 56 prefeitas e 552 vereadoras. Se comparado com a eleição de 2012, o número de mulheres eleitas caiu. Em 2012, foram eleitas 631 mulheres, sendo 569 prefeitas e 62 vereadoras.

Ainda segundo o TRE, o partido que mais elegeu mulheres foi o Partido Social Democrático (PSD): foram 91 eleitas, sendo 14 prefeitas e 77 vereadoras. Em seguida, aparece o Partido dos Trabalhadores (PT), com 48 mulheres, sendo seis prefeitas e 42 vereadoras. Em terceiro lugar está o Partido Democrático (DEM), que elegeu 39 mulheres, sendo uma prefeita e 38 vereadoras. As demais foram eleitas por outros partidos.

A maioria das prefeitas eleitas tem de 45 a 49 anos e de 55 a 59 anos. Para cada uma dessas faixas etárias, foram eleitas 10 prefeitas. Na sequência da estatística por faixa etária, aparecem ainda: 9 eleitas de 35 a 39 anos; 6 na faixa de 60 a 64 anos; 2 têm entre 65 e 69 anos, por exemplo. As faixas etárias de 70 a 74 anos registram apenas uma prefeita: Cecília Petrina de Carvalho (PC do B). Ela tem 71 anos e foi eleita com 10.800 votos, em Itiúba.

552 vereadoras foram eleitas, sendo que a maioria -100 mulheres - tem de 40 a 44 anos. 90 estão na faixa de 50 a 54 anos; 87 de 45 a 49 anos; 86 de 35 a 39 anos; 71 de 55 a 59 anos; são 43 vereadoras de 30 a 34 anos; 24 de 60 a 64 anos e 21 de 25 a 29 anos, entre outras. A vereadora mais jovem, Pâmela Gomes (PR) tem 19 anos e foi eleita no município de Pedro Alexandre, com 297 votos. Já a vereadora mais idosa, Vanda Barcelos (PSD) tem 75 anos e foi eleita em Ibirapitanga, com 407 votos.

Já em Salvador, foram eleitos 43 vereadores. Desse total, oito (19%) são mulheres. A vereadora mais jovem, Marcelle Moraes (PV) tem 24 anos e foi eleita com 15.727 votos.