Qual o limite para as nomeações políticas?

Não há uma resposta estabelecida ou consensual para a questão do título. Mas o assunto precisa ser discutido, à luz das confissões feitas pelos vereadores David Neto e José Carneiro, sobre distribuição de cargos por indicação dos membros do Legislativo e a influência desta prática nas eleições.

Não é caso exclusivo de Feira nem criação do prefeito José Ronaldo. Sequer arrisco dizer se seria possível fazer política de outro modo, já que esta é a cultura estabelecida. O apoio mútuo entre prefeito e vereador é uma necessidade da governabilidade por um lado e da sobrevivência política pelo outro. Seria utópico imaginar que tal apoio se daria única e exclusivamente por razões ideológicas ou fidelidade partidária. A nomeação de aliados em cargos é parte da regra do jogo e pode ser legítima.

Mas é evidente que o descontrole da prática gera abusos, distorce o resultado eleitoral e traz prejuízos à comunidade. Os nomeados diretamente por um vereador devem-lhe fidelidade. São profissionais capacitados, a serviço da sociedade? Sim, desde que a prioridade seja o interesse do vereador, verdadeiro dono da vaga de trabalho, que pode retirá-la a qualquer momento.

Magoado com a derrota no pleito e já vestindo o uniforme de Fernando Torres, a quem sempre foi ligado, David Neto afirmou que a distribuição de cargos pelo prefeito é desigual; que Zé Carneiro tinha 300 cargos, em situação semelhante a outros aliados mais próximos ao Executivo, como Justiniano e Ronny.

Zé Carneiro rebateu, assegurando que de jeito nenhum eram 300, ao tempo em que anunciou merecer até 500, e que, entretanto, são apenas de 60 a 70. Acrescenta que não vê nada de mais na prática e admite que seus nomeados o ajudaram a se eleger.

Dezenas ou centenas? Qualquer uma das opções está errada. Neste nível já saímos do campo do que é legítimo para verificarmos uma apropriação do público pelo particular, quando o cidadão que é vereador se apossa de um lote de empregos, para obter a vantagem pessoal que é o voto que garantirá sua permanência no poder.

O antídoto para este mal seria a contratação das pessoas (são milhares) como funcionários efetivos. Há uma ação do promotor Tiago Quadros, do Ministério Público Estadual, que pede a convocação imediata dos que estão aprovados em concurso, com a consequente saída dos nomeados diretamente ou contratados por cooperativas.

A ação começou amigavelmente, na forma de uma recomendação ao Executivo municipal, que fez ouvidos moucos. Diante da ausência de providências, a recomendação virou um pedido de liminar à justiça, aguardando que um juiz se manifeste.

Que este leve em conta a exortação da ministra Carmen Lúcia, do STF, hoje na presidência da corte judicial máxima do país, que no ano passado declarou: “a morosidade só existe porque tem gente ganhando com ela. A Justiça que tarda, falha.”

PS: Ângelo Almeida, candidato a prefeito pelo PSB informa que vai ingressar, em nome do partido, com uma representação no Ministério Público acerca das declarações de David Neto e José Carneiro.