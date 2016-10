BB: Trabalhadores feirenses podem ser afetados com plano de demissão voluntária

O Banco do Brasil (BB) iniciou um processo de reestruturação que vem sendo planejado desde o início do governo de Michel Temer. Das 27 diretorias, duas foram extintas: a de Crédito Imobiliário (Dimob) e a de Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas (Diref), que ficará com a recém-criada diretoria de Governança de Entidades Ligadas. Perderam os cargos 10 diretores do banco e outros cinco mudaram de área. A área de Estratégia da Marca foi cindida para dar lugar às diretorias de Estratégia e Organização e de Marketing e Comunicação.

Além dessas mudanças, O BB deve anunciar nos próximos dias um plano de demissão voluntária, que deve atingir até 18 mil funcionários, do quadro atual que possui 115 mil.

A medida pode atingir funcionários do BB, em Feira de Santana. De acordo com a Diretora do Sindicato dos Bancários, Sandra Freitas, essa decisão foi uma surpresa.

“Estão tentando enxugar o quadro, para sucatear e privatizar a instituição. Se isso acontecer, acreditamos que deve atingir os trabalhadores de Feira de Santana”.

Ela informou que, assim que o Sindicato enviou um ofício à direção do Banco do Brasil, cobrando um posicionamento.

“O Banco não pode demitir diretamente os funcionários, eles criam esse plano de demissão voluntária. Ou o bancário adere ou é transferido para outras cidade, distantes da sua terra natal. As pessoas passam 2, 3 horas nas filas e ainda querem diminuir o quadro funcional”.

Greve – Sandra acrescentou que, até o momento, não há previsão de um novo movimento grevista, mas “em caso do governo não ter sensibilidade, eu vou ter a disposição e ir pra greve, agora mais do que nunca na luta pela manutenção do emprego, que as pessoas estudaram e passaram em concursos públicos para conseguir”.