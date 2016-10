Várias vezes já declarei que o deputado Zé Neto merece o crédito e meu respeito por sua árdua defesa de Feira, por todas as ações do Estado em que ele esteve envolvido, e por nunca fugir quando os problema são relatados na imprensa, ao contrário do que foi na silenciosa era dos deputados carlistas.

Entretanto, deputado, não dá para compreender uma cerimônia para entrega de uma viatura- eu disse uma!- à Polícia de Feira quando vivemos uma criminalidade endêmica.

Feira não é província.