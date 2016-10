Homem é preso após tentar incendiar a casa da mãe

Jailson da Conceição, de 30 anos, foi preso por policiais militares no início da tarde desta segunda-feira (17), depois de atear fogo na casa da mãe, no bairro Conceição, em Feira de Santana.

Segundo informações da polícia, o motivo da tentativa de incêndiao foi uma briga por herança. Jailson tem divergências com seus dois irmãos, Camila Conceição, de 19 anos, e Reginaldo Conceição, de 43 anos.

A mãe deixou a casa em nome de Camila, mas Jailson não aceitou e resolveu destruir o imóvel. Vizinhos conseguiram conter as chamas, o que evitou a destruição total da casa. As informações são do site De Olho na Cidade.