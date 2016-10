Feira de Santana ganha duas viaturas

O Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) recebe reforço de duas novas viaturas em sua área de atuação. Os novos veículos, de marca e modelo GM/S10 foram entregues a 65ª e 67ª Companhias Independentes na manhã desta segunda-feira (17), pelo Deputado Estadual Zé Neto (PT), pelo Comandante Coronel PM Adelmário Evangelista Xavier.

A cerimônia de entrega contou com a presença de demais autoridades em solenidades realizadas respectivamente na sede do CPRL, em Feira de Santana e no espaço de eventos Sarau Prime, no município de São Gonçalo dos Campos.

Além do Distrito de Jaíba, o município de São Gonçalo dos Campos também foi contemplado com a chegada das novas viaturas. Na oportunidade, o Conselho Comunitário de Segurança de São Gonçalo (CONSEG), prefeito, vice-prefeito, vereadores e líderes comunitários, demonstraram através de agradecimentos a satisfação do mais novo reforço.