Professor é suspeito de abusar de alunas de 9 anos em escola particular de Salvador

Um professor da escola Anglo-Brasileiro, em Salvador, é suspeito de abusar sexualmente de alunas de 9 anos durante as aulas. De acordo com o G1, o suspeito daria aulas de informática para o ensino fundamental e foi denunciado por familiares das vítimas ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). O familiar de uma das meninas, que preferiu não se identificar, disse à publicação que o docente acariciava as partes íntimas das crianças quando elas iam tirar dúvidas. "O professor se aproveitava na aula, pegava as meninas quando era chamado para explicar alguma dúvida, fazia carícias, descia pela barriga e chegava até a parte íntima", contou.

O parente relatou que o MP-BA esteve na escola e recolheu o computador e o celular do acusado. De acordo com outro familiar, o docente oferecia doces durante os intervalos das aulas. "Ela [a criança] disse que ele fazia isso toda aula de informática e que na hora do recreio ele chamava as crianças para mexerem no computador e oferecia bombons, doces", relatou.

A menina contou ainda que os abusos ocorriam com frequência e que as colegas ficaram com medo de serem responsabilizadas caso contassem para os pais. Ele informou que cerca de 10 pais prestaram queixas ao MP. A suspeita é de que os abusos aconteciam há cerca de cinco anos, porque a irmã de uma das vítimas, atualmente com 16 anos, relatou situações semelhantes na época em que estava no ensino fundamental. A diretoria do Anglo-Brasileiro informou que o professor foi afastado das funções e que está tomando todas as medidas internas e externas para apurar os fatos, além de estar à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário. A instituição fica no bairro de Patamares e possui mensalidade de R$ 2.866,60 para alunos do 4º ano. A publicação tentou contato com o professor denunciado, mas não obteve respostas.