Não falo de processos, diz Cunha sobre intimação da Lava Jato

O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a princípio, se manterá em silêncio a respeito da decisão da Justiça Federal em Curitiba, que emitiu nesta segunda-feira (17) intimação ao peemedebista encaminhada à Justiça Federal no Rio de Janeiro, onde ele mora.

"Óbvio que não falarei. Isso é com advogado. Não falo de processos", afirmou Cunha ao Estado de S. Paulo. O encaminhamento da intimação ocorre quatro dias depois de o juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, aceitar a ação penal contra o ex-presidente da Câmara.

Com isso, caberá a um oficial de Justiça do Rio localizar e entregar a intimação ao deputado cassado que, a partir daí, terá dez dias para entregar sua defesa ao juiz da Lava Jato. Nesta ação, Cunha é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal pela manutenção de contas secretas na Suíça que teriam recebido propina do esquema na Petrobras. Como a ação já havia sido aberta pelo Supremo em junho, Moro deu 10 dias para o peemedebista apresentar sua defesa. Eduardo Cunha também minimizou recentes reações realizadas por cidadãos em locais públicos contra ele.

Na última quarta-feira (12), filmado por populares enquanto levava suas bagagens em um carrinho de mão, o ex-parlamentar foi confrontado por uma senhora aos gritos de "ladrão" e "pega pega". "Reações? Uma mulher? Tiro muito mais selfies e recebo muito mais cumprimentos do que recebo manifestação contrária", alegou Cunha.