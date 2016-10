Ministro diz que rebeliões em Roraima e Rondônia representam 'situação pontual'

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, reconheceu na tarde desta segunda-feira (17) que as rebeliões em presídios de Roraima e Rondônia representam uma situação "gravíssima". Após uma reunião com o ministro Eliseu Padilha, ele explicou que o apoio da Força Nacional não foi necessário por se tratar de uma "questão pontual".

Na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, um confronto entre facções rivais provocou a morte de dez pessoas e outras seis ficaram feridas na noite de domingo (17). Já em Porto Velho, na Penitenciária Ênio dos Santos Pinheiro, oito presos morreram e 22 ficaram feridos durante a madrugada desta segunda.

"Obviamente que a situação é gravíssima, com mortes, mas vamos ver se persiste ou não e, a partir daí, tomar as medidas necessárias. Não foi pedido [o reforço da Força Nacional] porque foi uma situação pontual. Vamos verificar a questão penitenciária", afirmou o ministro. A assessoria do Ministério da Justiça apontou que a pasta "está monitorando" os casos.