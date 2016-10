Consulta pública para Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos vai até dia 22

Mais de trinta pessoas já acessaram a Consulta Pública relativa à Versão Final do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Feira de Santana, seus apêndices e minuta do Projeto de lei estabelecendo a Política Municipal de Resíduos Sólidos. O período para envio ou entrega das contribuições será encerrado no dia 22 de outubro – foi iniciado no dia 22 de setembro.

Deverão ser entregues ou enviados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos ou ARFES – Agência Reguladora de Feira de Santana, à Rua Tupinambás, s/n°, bairro São João, com a indicação “Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Consulta Pública”. ou pelo e-mail pmgirs.fs@gmail.com.

“A participação da comunidade vem sendo muito importante durante todo esse processo de elaboração do referido Plano e mais uma vez essa consulta pública da Versão Final do Plano é um importante canal de comunicação entre o governo e a comunidade”, afirmou o Presidente da ARFES, senhor Manoel Cordeiro Neto.

O PMGIRS é um conjunto de ações que busca soluções para os resíduos sólidos produzidos nas residências e empresas locais. Terá validade de 20 anos, com atualizações a cada quatro anos. Todo o trabalho foi elaborado pela Empresa Envex Engenharia e Consultoria.