Resultado do simulado do cursinho da Prefeitura sai dia 24

A segunda etapa do simulado promovido pelo Pré-vestibular Cidadão foi realizada na manhã de domingo, 16. Noventa estudantes responderam as provas de ciências exatas. O resultado sai no dia 24.

A quantidade foi 50% maior do que na primeira etapa, quando mais de 60 estudantes responderam as provas de ciências humanas. Cento e vinte se inscreveram para o simulado.

O gabarito da primeira etapa foi fixado à entrada das salas, onde as provas foram aplicadas – o pré-vestibular funciona em salas da Igreja Avivamento Bíblico.

A coordenadora do pré-vestibular, Aline Magalhães, disse que as questões das provas caíram em vestibulares ou no Enem. “O que foi proporcionado a eles foi a sensação de provas com o mesmo rigor das que enfrentarão”.

A diretora do Departamento de Segurança Alimentar, Nutricional e Cidadania da Sedeso, Ivone Magalhães, disse que todo o sistema de aplicação de provas oficial também foi adotado pelo cursinho, como horário, quantidade de questões e controle de saída dos estudantes das salas.

As regras aplicadas na UEFS e no Enem, na opinião do professor de química, Bruno Souza, são válidas para os estudantes, tanto em termos de conhecimentos como de preparação psicológica.