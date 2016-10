Temer diz que denúncias contra ministros são 'simples alegações'

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira (18) que denúncias de corrupção contra ministros e aliados do governo são, por enquanto, "simples alegações". Ele deu a declaração em uma entrevista a jornalistas brasileiros em Tóquio. No Japão, o presidente participará de reuniões com empresários e autoridades do país para atrair investimentos para o Brasil.

Temer foi questionado se denúncias contra ministros e aliados prejudicariam o governo. O presidente negou essa possibilidade e disse que o governo tomará atitudes com relação a elas se algum dia se "consolidarem".

Nesta terça, por exemplo, foi divulgado o teor do depoimento de uma ex-funcionária da Carioca Engenharia, construtora investigada na Operação Lava Jato, que disse ter comprado gado superfaturado de uma empresa ligada à família do ministro do Esporte, Leonardo Picciani. Ela também disse que sabia que "a destinação dessas quantias era ilícita, para corrupção ou para doação eleitoral não-declarada".

"O envolvimento se deu, convenhamos, por enquanto, por uma simples alegação, por uma afirmação. É preciso que essas coisas se consolidem. Se um dia se consolidarem, tudo bem, o governo verá o que fazer. Se a cada momento que alguém mencionar o nome de alguém e isso passar a dificultar o governo, fica difícil", afirmou o presidente.

Antes, Temer havia dito que o combate à corrupção no Brasil está sendo feito com "muito vigor".

"As instituições, todas elas, funcionam em apoio a todos os sistemas de combate à corrupção, e não só corrupção junto ao governo [...] mas também no aprimoramento da legislação de combate à corrupção. Há projetos que tramitam no Congresso com vistas a aumentar o controle das questões públicas", afirmou o presidente.