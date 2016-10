Fernanda Gentil posa pela primeira vez ao lado da namorada após assumir relacionamento

Fernanda Gentil deixou a internet eufórica na noite da última segunda-feira (17) ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram ao lado da namorada, a jornalista, Priscila Montandon, 34 anos. Em uma foto de #tbt (throwback thuesday), fora de época, a apresentadora compartilhou um clique das duas na viagem que fizeram para a Grécia. "#tbt mesmo sendo segunda em alguma ruela linda grega", escreveu Fernanda.

Nos comentários, os fãs encheram o casal de elogios. "Curtam seus momentos como se fossem os últimos. ..felicidades pra vcs suaslindas!!!!!", escreveu um internauta. "Que esse relacionamento te faça feliz a coisa mais bela que Deus fez foi o amor... Parabéns vocês são lindas", comentou outra. "Lindas.... Torço por vcs, pois o Amor prevalece em qualquer que seja a Relação... sem ele não se vive Amor é vida......", escreveu um fã.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que a loira compartilha uma foto ao lado da amada após toda a repercussão do namoro. As duas já foram fotografadas juntas almoçando em um restaurante na Zona Sul do Rio, mas não postaram nenhuma foto nas redes sociais.