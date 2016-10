Governador se reúne com presidente da Kimberly-Clark

Dirigentes da fabricante de produtos de higiene pessoal e doméstica, Kimberly-Clark foram recebidos pelo governador Rui Costa, na manhã desta terça-feira (18) no prédio da Governadoria, para uma reunião de apresentação da empresa e do andamento da operação no Polo Industrial de Camaçari, onde está localizada a fábrica mais completa do grupo. No encontro, onde o presidente da Kimberly, Sérgio Cruz, foi apresentado ao gestor estadual, também foi discutida a possibilidade de novas ações da empresa na Bahia.

“Nós temos um termo de protocolo de intenções com a empresa para um investimento que já está em andamento, mas a expectativa da empresa é que a produção aumente em pouco tempo. A fábrica da Bahia é a mais completa que eles têm, sendo responsável por uma geração de emprego significativa”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Hereda, que também participou da reunião.

Presente no Brasil desde 1996, a Kimberly-Clark chegou à Bahia em 2013, quando foi instalada no Polo Industrial de Camaçari. A unidade localizada em território baiano foi a quinta da empresa no país e a primeira fora do eixo sul/sudeste. No estado, a organização gera 1.656 empregos, sendo 456 diretos e 1,2 mil indiretos.

Atualmente, a planta de Camaçari é a única do Brasil que produz as quatro categorias de produtos de higiene, considerados de alto consumo, como fraldas, absorventes e papel higiênico. A fábrica da Bahia e o Centro de Distribuição ocupam uma área de 220 mil m² e são responsável pelo abastecimento de todo o mercado do Nordeste. Ao todo, a Kimberly-Clark já investiu mais de R$ 100 milhões na economia baiana.

"Temos feito vários aportes na Bahia desde 2013. O encontro foi uma visita de cortesia onde o presidente da empresa conheceu o governador do Estado e apresentamos o panorama do que a empresa tem hoje na Bahia e o que vislumbramos para frente”, afirmou o diretor de Relações Governamentais da Kimberly-Clark América Latina e Caribe, Jorge Lima.