Greve de motoristas em Alagoinhas completa 10 dias e afeta 3.500 estudantes

A greve dos condutores de ônibus, micro-ônibus e vans que realizam o transporte escolar entre a zona rural da Bahia e Alagoinhas, completou, nesta terça-feira (18) dez dias. São ao todo 70 veículos parados e 3.500 alunos de escolas públicas prejudicados.

Os motoristas prestam serviço para a prefeitura e afirmam que estão com o salário atrasado há dois meses. “A gente tem família, a gente tem os nossos compromissos e a gente não tem mais como arcar. A gente já chegou no limite”, declarou o motorista Marcelo Silva.

Algumas famílias têm custeado o transporte dos filhos com o próprio dinheiro. A passagem de quem sai da zona rural varia de R$ 2 a R$ 7. “Eu estou perdendo aulas, porque eu não venho todo dia pagando porque é puxado. Aí, venho dois dias na semana, três”, conta uma das estudantes das escolas públicas.

Cerca de 150 alunos organizaram uma manifestação na última segunda-feira (17) com cartazes e apitos, pedindo para que a prefeitura do município solucionasse o problema.

De acordo com os motoristas em greve, a dívida total é de cerca de R$ 1,6 milhão. O secretário do governo, João Rabelo, alegou que o atraso no pagamento aconteceu porque o município demorou de receber a verba do governo federal, mas que o problema já foi resolvido.