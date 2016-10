David Neto apela por seus indicados

Dizendo que não quer nada para si, mas que está preocupado com as pessoas que indicou para trabalhar na prefeitura, amigos que o acompanham há oito anos, o vereador David Neto pediu hoje na tribuna da Câmara que o prefeito José Ronaldo se apiede e mantenha estas pessoas nos cargos.

Nem a necessidade de contemplar novos vereadores que chegam é vista por David como motivo para que o prefeito retire seus indicados das funções. “Feira de Santana todos os dias cria UPA, cria diversos setores, cria secretarias, foram criados diversos PSFs. Então não tem necessidade de dizer que essas pessoas vão ser exoneradas porque não tem o seu espaço”, argumentou.

Ele não se cansa de demonstrar como para os vereadores a administração pública é um cabide de empregos. “Foram criados novos espaços. Não tem porque exonerar as pessoas”. Finalizou dizendo que acredita que “o nosso prefeito vai abrir o coração”, até porque, diz ele, são pessoas que apoiaram Ronaldo também.

Os discursos de David, que se declarou prejudicado eleitoralmente por ter menos cargos que os colegas, são um modelo de como os vereadores pensam que devem ser distribuídos os empregos disponíveis no município. As falas deveriam ser um constrangimento para o governo. No entanto, são ignoradas pelos colegas de bancada governista que, como diz o ditado, consentem porque calam.

Apesar das “indicações” que está fazendo ao prefeito, David Neto já declarou à Tribuna Feirense que agora vai cuidar da própria vida e voltar a ficar “do lado de Fernando Torres”, que por enquanto é adversário político de Ronaldo.