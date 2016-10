Beneficiários do Residencial Bela Vista assinam contratos nesta quarta e quinta

Os beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, contemplados com unidades do Residencial Bela Vista, situado no Parque Tamandari, no bairro Tomba, assinarão os contratos junto a Caixa Econômica Federal para a aquisição dos imóveis nesta quarta (19) e quinta-feira (20), no Ginásio Municipal de Esportes. O atendimento começará às 8h.

As pessoas contempladas e seus respctivos cônjuges devem levar os documentos de RG e CPF, além do termo de vistoria - só podem assinar os contratos aqueles que já realizaram a vistoria nos imóveis. O secretário municipal de Habitação, Sandro Ricardo Espírito Santo, observa que não há a necessidade das pessoas chegarem muito cedo ao local.

"Optamos por realizar o atendimento durante dois dias justamente para dar comodidade às pessoas, e não há necessidade de chegar muito cedo, de aglomerações, filas, etc. Toda a estrutura foi pensada para atender a todos de forma tranquila, rápida e eficiente", salienta. Esta é a última etapa antes da entregas das chaves, quando as famílias concretizarão o sonho da casa própria.

O Residencial Bela Vista, no loteamento Parque Tamandari, é composto por 370 unidades habitacionais, na modalidade de apartamento, composto por sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço.