Comissão da Verdade doa livros ao acervo da Biblioteca Municipal Arnold Silva

Relatos de feirenses que sobreviveram a Ditadura Militar estão registrados em dois grandes livros doados ao Governo Municipal, na manhã desta terça-feira, 18. As obras entregues por membros da Comissão da Verdade ao prefeito em exercício, Luciano Ribeiro, vão compor o acervo da Biblioteca Municipal Arnold Silva.

Os livros contêm depoimentos de familiares e das vítimas da repressão política ocorrida entre 1946 a 1988. São testemunhos de prisões, torturas e sequelas desse período da história do país. As informações foram catalogadas entre agosto de 2013 e abril de 2016.

Vítima da Ditadura Militar, o prefeito em exercício Luciano Ribeiro, que também é membro da Comissão da Verdade, afirma que “os livros resgatam a história de um período que marcou o país e vai permitir que as futuras gerações tenham acesso a relatos de quem sobreviveu ao golpe político”.

A Comissão da Verdade é constituída por representantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Igreja Católica, Igreja Protestante, do MOC (Movimento Organização Comunitária), e dos anistiados. É presidida por Sinval Galeão dos Santos, que foi preso por várias vezes, torturado e exilado.

O ato foi realizado no Paço Municipal Maria Quitéria com as presenças de membros da comissão e dos secretários municipais de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, de Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior, do Chefe de Gabinete, Mário Borges, e de Colbert Martins Filho, futuro vice-prefeito.