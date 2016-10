Docentes da UFBA aprovam greve em assembleia

Os professores da UFBA decidiram em assembleia realizada nesta segunda-feira, 17, a adesão à Greve Geral dos Trabalhadores, seguindo orientação das centrais sindicais. A data apontada para a ação é o dia 11 de novembro. O encontro também deliberou por ações de mobilização contra a PEC 241, que congela despesas públicas por 20 anos. Uma nova assembleia está marcada para o dia 24 de outubro.

Ficou definido as seguintes ações: participação dos docentes no Dia Nacional em Defesa dos Serviços Públicos; adesão à Greve Geral dia 11 de novembro; realização do dia de microfone aberto nas unidades alertando sobre a PEC 241; apoiar e incentivar ocupações nas escolas de ensino fundamental e médio; integrar a Frente Baiana contra o “Escola Sem Partido”; fortalecimento dos Comitês em Defesa da Democracia nas unidades; participar do Espaço de resistência no Rio Vermelho; realizar campanha visual e elaboração de folders e panfletos sobre PEC 241 e demais medidas de retirada de direitos para passagem nas unidades; distribuição do texto da professora Laura Carvalho: 10 perguntas e respostas sobre a PEC 241; publicar lista de deputados que votaram a favor da PEC 241 e divulgar discurso dos que votaram contra; marcar audiência com o governador para cobrar resposta a atos de repressão cometidos pela guarda municipal em Salvador. Exemplos: Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina